Meteo: oggi termina l’autunno meteorologico, ultime note instabili al sud

Ultime ore di autunno meteorologico per il convenzionale calendario utilizzato nel campo della meteorologia, da non confondere con il solstizio d’inverno che porrà fine all’autunno astronomico. Oggi 30 novembre si concluderà la stagione autunnale mentre domani avrà inizio quella invernale che si concluderà poi a fine febbraio.

Un finale di stagione tutto sommato stabile grazie ad un rapido miglioramento del tempo indotto dall’alta pressione: i nubifragi degli ultimi giorni, che purtroppo hanno causato molti danni e anche vittime, sono un ricordo e il Sole inizia a far capolino tra le nubi.

METEO 30 NOVEMBRE 2020 | La giornata si presenterà stabile su quasi tutta Italia, in particolare sul centro-nord. Ancora qualche nota instabile è attesa al sud tra la mattina e il primo pomeriggio: in particolare saranno possibili deboli piogge su Sicilia settentrionale e Calabria, oltre che sul Salento. Sulle restanti aree cieli sempre più sereni e qualche nube bassa che non produrrà piogge (come in Abruzzo e Piemonte).

Temperature in sensibile calo stasera ovunque.

Da domani sera l’Italia dovrà fare i conti con un nuovo peggioramento, questa volta di stampo artico, che culminerà poi nella giornata di mercoledì quando la neve arriverà fino a bassa quota al nord. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

