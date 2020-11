Spaghetti: 7 marchi su 20 hanno glifosato, ecco la lista dei peggiori e migliori

Si torna a parlare di glifosato nella pasta: nuove analisi sono state condotte nell’ultimo periodo dalla rivista Il Salvagente, leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori.

Da queste analisi è emerso come ben 7 marchi su 20 contengano questa sostanza nota come erbicida totale, che molti studi in passato hanno definito pericolosa e potenzialmente nociva per la salute (oltre ai danni ambientali da non trascurare). Una sostanza che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) considera come un “probabile cancerogeno”.

Già nel 2018 e nel 2019 alcune analisi avevano dimostrato che, all’interno della pasta (spaghetti e non solo) venduta nel nostro paese da diversi marchi, vi era la presenza di glifosato. Oggi l’allarme è rilanciato dai nuovi test de Il Salvagente.

I dati mostrano che gran parte del grano duro che finisce nei nostri piatti proviene dall’estero e presentano sostanze potenzialmente nocive, tra cui appunto il glifosato: su 7 prodotti, oltre alle tracce di glifosato, 6 marchi usano grano proveniente da paesi extraeuropei.

Le marche in cui è stata trovata traccia dell’erbicida nei loro spaghetti sono Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl e Rummo, Agnesi. Tutti questi marchi (tranne Agnesi) producono spaghetti utilizzando anche grano straniero e, sottolinea la rivista, probabilmente questo proviene dal Canada. La certezza però non c’è dato che i produttori possono indicare in etichetta un generico provenienza “Ue” e/o “non Ue”.

Anche la pasta 100% italiana non è esente dal problema. Gli spaghetti Agnesi con grano 100% italiano presentano tracce di glifosato, anche se ben al di sotto dei limiti di legge, come del resto per gli altri campioni.

Il Salvagente ricorda però che diversi studi hanno evidenziato come il glifosato possa essere pericoloso anche a dosi molto basse. Una delle ultime ricerche è quella condotta dall’Università di Turku in Finlandia che ha mostrato come questo erbicida sia in grado di influenzare il microbiota intestinale, con effetti negativi sul 54% delle specie batteriche intestinali. Altri studi hanno evidenziato il rischio di danni del glifosato sul fegato e sul sistema endocrino.

Sempre in base alle analisi de Il Salvagente, gli spaghetti migliori del test sono risultati essere i seguenti: Molisana (10), De Cecco (10), Coop (9), Alce Nero (9), La marca del consumatore (9).

Seguono NaturaSì e Giromoloni. Poi abbiamo anche Barilla e Voiello che ottengono un 7.

Acquistando uno di questi marchi dovremmo poter stare tranquilli per quanto concerne il glifosato.

In conclusione, per consumare una pasta “pulita”, occorre orientarci generalmente verso prodotti al 100% italiani e se possibile da agricoltura biologica. Un consiglio è quello di alternare il consumo di varie marche (fra le migliori sul mercato), in modo da evitare l’eventuale accumulo di pesticidi ed effetto cocktail.

A cura di Francesco Ladisa

