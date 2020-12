Aria fredda artica in discesa verso il Mediterraneo: nevica in pianura su Francia e Germania

Un vero e proprio fiume di aria fredda proveniente dall’Artico sta scivolando verso l’Europa centro-meridionale, come vi abbiamo mostrato in questo articolo. Si tratta della prima vera irruzione fredda che va ad inaugurare l’inverno meteorologico cominciato proprio oggi 1° dicembre.

L’aria fredda in questi minuti sta scorrendo sulle vaste pianure tra Francia e Germania e sta impattando sull’arco alpino settentrionale dove sta scatenando vere e proprie tempeste di neve (in alta quota). Le nevicate sulle Alpi sono amplificate dall’effetto “stau”, ovvero il processo che permette l’intensificazione dei fenomeni in corrispondenza dei rilievi.

La neve sta scendendo fino a quote bassissime, a tratti anche in pianura tra Francia e Germania. I fiocchi bianchi hanno ricoperto, nella notte e all’alba, cittò come Francoforte, Magonza, Manheim, Stoccarda, Darmstadt, Augusta. Nevica adesso anche a Basilea, Monaco di Baviera e Norimberga.

Entro stasera l’aria fredda irromperà in modo marcato in pianura Padana attraverso la Valle del Rodano, favorendo un sensibile calo termico e l’arrivo delle prime nevicate in bassa collina tra Piemonte, Emilia e Liguria. Domani freddo e neve avvolgeranno tante province del nord, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Veneto e Trentino, mentre il maltempo sferzerà il centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

