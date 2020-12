Clima: Biden riporta gli Usa nell’accordo di Parigi

Si avvicina il rientro degli USA nell’accordo di Parigi, trattato internazionale sui cambiamenti climatici e sulla riduzione delle emissioni dei gas serra.

Il presidente eletto e Kamala Harris hanno incontrato il loro staff per la Sicurezza nazionale e il Clima per discutere dei piani per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo, secondo quanto riportano i media americani.

Si tratta di uno dei primi cambiamenti tangibili previsti dalla nuova amministrazione di Joe Biden. Ricordiamo che gli Usa sono usciti ufficialmente a Novembre dall’accordo come voluto dall’amministrazione di Trump.

La decisione del rientro nell’accordo ha incassato il plauso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Non vediamo l’ora che gli Usa rientrino nell’accordo di Parigi, come ha annunciato il presidente eletto Joe Biden. E’ una grande e buona notizia, e sono sicura che nella battaglia contro il cambiamento climatico l’Europa possa prendere iniziative e offrire una nuova agenda con i nostri partner fidati”, ha detto il capo dell’esecutivo Ue.

A cura di Francesco Ladisa

