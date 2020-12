Meteo neve, fiocchi bianchi anche in pianura a nord: ecco dove nevicherà

La prima ondata di freddo e neve dell’inverno meteorologico, iniziato proprio oggi, sta gradualmente penetrando nel Mediterraneo dopo aver attraversato tutta l’Europa centro-settentrionale. L’aria fredda sta irrompendo sulle regioni del nord e sta favorendo l’arrivo delle prime nevicate a bassa quota, ovvero in collina al momento.

Nevica a Cuneo e generalmente oltre i 400-500 metri si quasi tutto il nord-ovest e localmente sul Triveneto, mentre piove in pianura con temperature piuttosto basse.

NEVE ANCHE IN PIANURA IN ARRIVO | Siamo solo agli inizi della fase di maltempo: tra la sera e la notte le temperature scenderanno ulteriormente e le precipitazioni aumenteranno d’intensità su tutto il nord e parte del centro.

Con l’ulteriore calo delle temperature la neve potrà fare la sua comparsa anche a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino Alto Adige e Veneto. Ma ora vediamo nel dettaglio quali città potranno vedere la tanto attesa “dama bianca”.

Tra la notte e domani mattina la neve scenderà fin sui 100 metri di quota su tutto il nord-ovest, ma gli accumuli saranno più probabili oltre i 150/200 metri grazie alle temperature più basse. Tanta neve per Cuneo, ma anche Asti, Alessandria, Pavia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena vedranno discreti accumuli di neve (probabilmente tra i 5 e i 10 cm. Sulla fascia collinare pedemontana tra basso Piemonte ed Emilia sono attesi accumuli superiori ai 20 cm.

Nevicate in arrivo anche su Novara, Torino, Vercelli, Cremona, Mantova, Lodi, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Varese, Padova, Rovigo, Pordenone: su queste città gli accumuli saranno molto scarsi o addirittura assenti (la neve si scioglierà al contatto col suolo).

Nevicate con leggeri accumuli (1-2 cm) su Verona, Vicenza. Nevicate più abbondanti su Belluno, Trento, Bolzano.

La città di Milano molto probabilmente non sarà ammantata di bianco: la neve quasi sicuramente non riuscirà ad attecchire al suolo o addirittura sarà mista a pioggia a causa della temperatura elevata (causata dall’isola di calore cittadina).

Torino vedrà senza dubbio la neve, ma gli accumuli saranno piuttosto scarsi (probabilmente una leggera imbiancata).

Bologna con buona probabilità vedrà qualche fiocco di neve tra la notte e l’alba, dopodichè sarà molto probabile la pioggia a causa dei venti di bora che causeranno un aumento della temperatura.

Nevicherà senza problemi sull’arco alpino e l’Appennino settentrionale con accumuli interessanti.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>