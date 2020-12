Meteo, oggi 1 dicembre inizia l’inverno meteorologico e arriva la neve?

Secondo il calendario meteorologico siamo appena entrati ufficialmente in inverno: da oggi 1° dicembre comincia la stagione fredda che terminerà, come di consueto, al termine di febbraio. Queste date “alternative” si riferiscono prettamente alle medie climatiche del nostro Paese, pertanto da non confondersi con il solstizio d’inverno del 21 dicembre che si riferisce ad un cambio stagionale a livello astronomico.

Guarda caso l’esordio dell’inverno meteorologico sarà condito da un’irruzione di aria fredda di origine artica, ormai alle porte della nostra penisola e pronta a regalare le prime nevicate a bassa quota. L’aria fredda sta già attraversando l’Europa centrale: nevica su Francia, Germania e Svizzera fino a bassa quota, localmente anche in pianura e sta impattando in questi minuti proprio sull’arco alpino settentrionale.

Tra pomeriggio e sera l’aria fredda sfocerà nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano, dando vita ad una piccola ma incisiva bassa pressione che avrà il merito di regalare le prime nevicate a quote sempre più basse su tante zone del nord Italia.



METEO 1 DICEMBRE 2020 | Mattinata generalmente stabile, seppur spesso nuvolosa sulle regioni tirreniche e al nord. Tra pomeriggio e sera nubi sempre più compatte ed estese, con possibilità di pioggia su Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania. In serata ci aspettiamo le prime nevicate fin sui 200-300 metri sul Piemonte centro-meridionale (cuneese in particolare) e colline emiliane. Piovaschi sparsi sulle regioni centrali (in prevalenza quelle tirreniche) e nubi in aumento anche al sud (ma ancora senza particolari fenomeni, eccetto in Campania).

Domani il maltempo si intensificherà nettamente e la neve scenderà anche in pianura al nord. Ve ne abbiamo parlato qui.

A cura di Raffaele Laricchia

