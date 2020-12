Ondata di maltempo in arrivo: freddo, neve e temporali, ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un’avviso meteo è stato emesso dall’Aeronautica Militare per l’arrivo nelle prossime ore di nevicate, pogge e temporali di forte intensità sull’Italia, per effetto di una ondata di freddo e maltempo che coinvolgerà gran parte della penisola (come vi abbiamo spiegato qui).

Ecco il comunicato integrale:

AVVISO DI FENOMENI INTENSI DELL’AERONAUTICA MILITARE EMESSO ALLE 12 UTC DEL 1/12/2020

SI PREVEDONO PER LE PROSSIME 24/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA LIGURIA.

DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDI’ 01 DICEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO NEVICATE INTENSE E DIFFUSE SUL SETTORE MERIDIONALE DEL PIEMONTE E SULL’EMILIA-ROMAGNA CENTROCCIDENTALE CON

QUOTA NEVE A PARTIRE DA 200-300 METRI IN DISCESA FINO A LIVELLO DI PIANURA.

SI PREVEDONO INOLTRE:

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 02 DICEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI NORDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA E MAREGGIATE SULLE AREE COSTIERE DI VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA;

– DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 02 DICEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SUL LAZIO MERIDIONALE E SULLA CAMPANIA SETTENTRIONALE.

A cura di Francesco Ladisa

