Previsioni meteo, week-end con pesante maltempo. Oltre 2 metri di neve sulle Alpi

Il mese di dicembre rischia seriamente di rivelarsi l’esatto opposto di novembre: già da queste prime battute possiamo scorgere un primo mese invernale decisamente movimentato e dinamico, ricco di perturbazioni cariche di pioggia e neve. Difatti lo scenario per i prossimi dieci giorni è davvero da tener d’occhio: dopo la fredda perturbazione che in queste ore riporterà la neve fino in pianura al nord, ci aspettano altre perturbazioni in rapida sequenza, tutte caratterizzate da fenomeni estesi e a tratti intensi, oltre che nevicate ingenti sulle nostre montagne.

Non si prospettano pause o ritorni di fiamma dell’anticiclone, tutt’altro! Il Mediterraneo rischia di diventare una fucina di perturbazioni nei prossimi dieci giorni con tregue davvero brevissime, dovute più che altro al momento di transizione tra una perturbazione e l’altra. La natura di queste ondate di maltempo sarà di stampo nord atlantico e a tratti polare marittimo, ovvero saranno masse d’aria fredde ma senza particolari eccessi: quanto basta per regalare nevicate estese e ingenti sulle montagne e tanta pioggia in pianura.

WEEK-END CON TANTO MALTEMPO | Mancano ancora un po’ di giorni al fine settimana, ma dagli ultimi aggiornamenti è sempre più evidente l’arrivo di una vasta irruzione fredda polare, proveniente dalla Groenlandia, che porterà maltempo su tutta la nostra penisola.

Il peggioramento avrà inizio da venerdì 4, quando ritornerà nuovamente la neve a bassissima quota sul nord-ovest, dopodichè tra sabato e domenica le piogge ingloberanno quasi tutta Italia. Salirà anche la quota neve al nord a causa dei venti di scirocco più miti, che sferzeranno tutta la penisola (anche con raffiche oltre i 70-80 km/h al centro-sud).

La neve cadrà in maniera molto abbondante sulle Alpi e l’Appennino settentrionale, presumibilmente oltre i 1000 metri di altitudine.

Addirittura tra sabato e domenica potrebbero cadere fino a 1,5-2 metri di neve sulle Alpi centro-orientali, specie tra alto Veneto e Friuli. Accumuli importanti anche sulle Alpi occidentali in virtù delle forti nevicate attese nelle prossime 48 ore. Insomma l’arco alpino tornerà finalmente ad essere rivestito da un cospicuo manto nevoso!

A cura di Raffaele Laricchia

