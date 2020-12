Calabria, scossa di terremoto ben avvertita a Vibo Valentia

Una moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 2 dicembre 2020 sulla Calabria meridionale, precisamente alle 19.19. La scossa è stata nettamente avvertita nel vibonese e localmente anche nel reggino e nel catanzarese.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.6, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 12 km di profondità. Epicentro localizzato nella zona di Dinami, a circa 17 km a sud-est di Vibo Valentia.

Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutta la provincia e in città: migliaia le persone che hanno avvertito tremori e boati per pochi istanti a Vibo Valentia. Tremori anche sull’Aspromonte e Reggio Calabria, ma in maniera più lieve.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Dinami VV 3 2168 2168 San Pietro di Caridà RC 4 1195 3363 Acquaro VV 5 2484 5847 Dasà VV 6 1208 7055 Arena VV 6 1456 8511 Serrata RC 6 845 9356 Candidoni RC 8 416 9772 Galatro RC 9 1709 11481 Laureana di Borrello RC 9 5174 16655 Giffone RC 9 1907 18562 Gerocarne VV 9 2248 20810 Sorianello VV 10 1176 21986 Soriano Calabro VV 10 2421 24407 Feroleto della Chiesa RC 11 1695 26102 Maropati RC 11 1524 27626 Fabrizia VV 12 2195 29821 Anoia RC 12 2212 32033 Mongiana VV 13 740 32773 Francica VV 13 1651 34424 Cinquefrondi RC 13 6539 40963 Melicucco RC 14 5101 46064 Pizzoni VV 14 1143 47207 Mileto VV 14 6763 53970 Vazzano VV 14 1067 55037 Serra San Bruno VV 15 6734 61771 Polistena RC 15 10496 72267 San Calogero VV 15 4315 76582 Nardodipace VV 15 1305 77887 San Gregorio d’Ippona VV 15 2527 80414 San Giorgio Morgeto RC 16 3058 83472 San Costantino Calabro VV 16 2239 85711 Ionadi VV 16 4238 89949 Filandari VV 17 1853 91802 Rosarno RC 17 14841 106643 Spadola VV 17 825 107468 Brognaturo VV 17 735 108203 Rombiolo VV 18 4569 112772 Simbario VV 18 966 113738 Vallelonga VV 18 706 114444 Mammola RC 18 2847 117291 Stefanaconi VV 18 2494 119785 Grotteria RC 18 3154 122939 Vibo Valentia VV 19 33941 156880 Filogaso VV 19 1417 158297 Limbadi VV 19 3695 161992 San Giovanni di Gerace RC 19 481 162473 San Nicola da Crissa VV 19 1335 163808 Cittanova RC 20 10410 174218

A cura di Raffaele Laricchia

