Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad approvare il vaccino Pfizer. Arriverà già la prossima settimana.

Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTechCOVID-19, che sarà disponibile già la prossima settimana.

«Il governo ha accettato oggi la raccomandazione dell’Agenzia indipendente di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) di approvare l’uso del vaccino COVID-19 della Pfizer-BioNTech. Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima settimana», queste le recenti dichiarazioni del governo britannico.

Non dipendendo più dall’Ema e quindi dall’approvazione per l’immissione in commercio della Commissione europea, Londra può così già far partire il suo programma vaccinale, in anticipo rispetto agli altri paesi europei.

Pfizer ha affermato che l’autorizzazione all’uso di emergenza della Gran Bretagna segna un momento storico nella lotta contro COVID-19: «Questa autorizzazione è un obiettivo verso il quale ci siamo impegnati da quando abbiamo dichiarato per la prima volta che la scienza vincerà e plaudiamo all’MHRA per la sua capacità di condurre un’attenta valutazione e di intraprendere azioni tempestive per aiutare a proteggere le persone del Regno Unito – ha commentato l’amministratore delegato Albert Bourla –. Prevediamo ulteriori autorizzazioni e approvazioni nei prossimi giorni, ci concentriamo sull’essere pronti con lo stesso livello di urgenza per fornire in modo sicuro un vaccino di alta qualità in tutto il mondo».

Il segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock ha detto che il programma di vaccinazioni inizierà la prossima settimana. Gli ospedali, ha detto, erano già pronti per metterlo in pratica. Il Regno Unito ha ordinato dosi di vaccino Pfizer per 20 milioni di persone, ma non è ancora chiaro quante ne arriveranno entro la fine del 2020. Oltre alla distribuzione va pianificata anche la conservazione, che necessita di temperature particolarmente fredde.

I vaccini realizzati dalla Pfizer, con sede negli Stati Uniti, e dal suo partner tedesco BioNTech, sono stati testati su decine di migliaia di persone. E sebbene lo studio non sia completo, i primi risultati suggeriscono che il vaccino è efficace al 95% nel prevenire la malattia Covid-19 nelle fasi da lieve a grave. I soggetti vaccinati possano avvertire dolore temporaneo e reazioni simil-influenzali subito dopo le iniezioni.

“Questa è una protezione straordinariamente forte”, ha recentemente dichiarato all’Associated Press il dottor Ugur Sahin, ceo di BioNTech. Ma gli esperti avvertono che un vaccino autorizzato per l’uso di emergenza è ancora sperimentale e il test finale deve essere completato. Ancora da determinare è se i colpi Pfizer-BioNTech proteggano dalle persone che diffondono il coronavirus senza mostrare sintomi. Un’altra domanda è quanto dura la protezione. Il vaccino è stato anche testato solo su un piccolo numero di bambini, nessuno di età inferiore ai 12 anni, e non ci sono informazioni sui suoi effetti nelle donne in gravidanza.

A cura di Francesco Ladisa

