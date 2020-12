Meteo Protezione Civile domani 3 Dicembre: forte maltempo al Sud, migliora al nord

La giornata di domani vedrà condizioni meteo in via di miglioramento al Nord Italia, mentre al centro-sud avremo instabilità diffusa, con fenomeni anche intensi sulle regioni meridionali dove potranno aver luogo forti temporali.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 3 Dicembre 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, con fenomeni più persistenti su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Puglia meridionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio, Abruzzo, Molise, settori costieri della Toscana, sul Triveneto e dalla sera sulla Liguria e Piemonte meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino a quote collinari sulle Alpi del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati, in attenuazione; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino abruzzese, con apporti al suolo deboli; dalla serata fino a quote di pianura sui settori interni della Liguria e sul Piemonte meridionale, con apporti cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini occidentali e localmente sulle regioni centrali; massime in sensibile aumento sulla Pianura Padana e in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche e al Sud.

Venti: forti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca, sulla Sardegna e sulla Sicilia; localmente forti settentrionali su tutte le zone adriatiche centro-settentrionali; localmente forti dai quadranti meridionali su tutti settori ionici e sulla Puglia, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti da nord-ovest sui settori tirrenici meridionali.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale; localmente molto mossi i restanti bacini.

A cura di Francesco Ladisa

