Previsioni meteo, fine settimana da lupi: forti nevicate, temporali e venti di tempesta

Le previsioni meteo per il fine settimana non lasciano dubbi: ci sarà tempo da lupi, molto perturbato praticamente su tutta la nostra penisola. Mentre vi documentiamo le nevicate arrivate fino in pianura al nord, siamo già con gli occhi al week-end, quando una seconda perturbazione di origine polare si fionderà sull’Europa centro-meridionale causando un severo e vasto peggioramento.

La perturbazione del week-end sarà nettamente più vasta ed instabile rispetto a quella attuale. Un profondo minimo di bassa pressione che si svilupperà sulla Francia (fino a 980 hpa) innescherà sostenute raffiche di libeccio e scirocco già a partire da venerdì: questi venti meridionali causeranno un generale aumento delle temperature ma in compenso saranno determinanti per l’arrivo di forti temporali e ingenti nevicate in montagna.

FORTI NEVICATE IN ARRIVO | Si prospetta un fine settimana nevoso per tutto l’arco alpino. Dopo una breve pausa nella giornata di giovedì, la neve tornerà a scendere copiosamente tra venerdì, sabato e domenica. Nella giornata di venerdì nevicherà fino in pianura sul Piemonte, dove resisterà un cuscino d’aria fredda al suolo prima dell’arrivo inevitabile del mite vento di scirocco. Sul nord-est, venerdì. nevicherà oltre i 700-800 metri.

Tra sabato e domenica le raffiche di scirocco causeranno un aumento della quota neve su tutto il nord, che si porterà attorno ai 600-700 metri sul nord-ovest e oltre i 900-1000 metri sul nord-est.

Ci aspettiamo nevicate molto abbondanti con accumuli ingenti: entro domenica sera potrebbero cadere tra 1 e 2 metri di neve su tutto l’arco alpino centro-orientale, tra 50 cm e 1 metro sulle Alpi occidentali.



PIOGGE E TEMPORALI | Mentre la neve scenderà senza sosta sulle Alpi, la pioggia sarà protagonista sulle pianure del nord e tutto il centro-sud. Purtroppo si prospettano piogge a tratti intense e temporali violenti soprattutto sulle regioni tirreniche nella giornata di sabato, mentre domenica toccherà a Basilicata e Puglia fare i conti con temporali molto forti e piogge a carattere di nubifragio. Saranno le raffiche di scirocco impetuose ad alimentare di energia i temporali che sferzeranno il centro-sud.

VENTI TEMPESTOSI | Le raffiche di vento soffieranno già da venerdì su tutto il centro-sud, ma l’apice dell’intensità sarà raggiunto tra sabato e domenica. Ci aspettiamo raffiche di scirocco fino a 70-80 km/h sulle coste tirreniche, Emilia Romagna, Veneto e coste adriatiche, oltre che su tutto il sud Italia.

Tra sabato sera e domenica mattina il vento diverrà tempestoso su tutta la Puglia, con raffiche localmente oltre i 100 km/h, dopodiché nel corso di domenica avremo una graduale attenuazione del vento ovunque.

A cura di Raffaele Laricchia

