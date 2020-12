Covid-19 | Bollettino del 3 dicembre 2020: quasi 1000 decessi e oltre 23 mila contagi

Per quel che riguarda la seconda ondata del coronavirus, questa è senza dubbio la giornata peggiore sino ad ora. Secondo i dati da poco diffusi dal Ministero della Salute i decessi delle ultime 24 ore in Italia, causati dal Covid-19, sono ben 993. Si tratta del più alto numero di decessi dal mese di aprile.

Sono 23.225 i nuovi positivi al patogeno, su un totale di 226.729 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 10,2%, pertanto si registra un ulteriore lieve miglioramento in tal senso. I guariti (perlopiù persone asintomatiche risultate negative al secondo tampone) sono 23.474.

Arrivano miglioramenti anche dalle strutture ospedaliere: scendono i posti letto occupati sia nelle terapie intensive che nei reparti Covid ordinari. Sono 3.597 i posti occupati in terapia intensiva (19 in meno di ieri), mentre sono 31.772 i posti letto occupati nei reparti ordinari. (ben 682 in meno di ieri).

Anche oggi, dunque, riscontriamo dei miglioramenti soprattutto per quel che riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere. Decisamente pesante il numero dei decessi, il cui totale da inizio pandemia sale a 58.038.

Da domani entrerà in vigore il nuovo DPCM firmato da Conte e che sarà esposto in diretta questa sera alle 20.20. Ve ne abbiamo parlato qui.

A cura di Raffaele Laricchia

