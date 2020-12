Forte maltempo in Campania: nubifragio a Sapri, acqua e fango invadono la città [VIDEO]

Il preannunciato forte maltempo sull’Italia meridionale sta determinando delle criticità in Campania. E’ ancora il golfo di Policastro, già colpito nelle scorse settimane da nubifragi, a fare i conti con piogge e allagamenti.

Situazione particolarmente delicata a Sapri, dove sono cadute abbondanti precipitazioni fra la notte e questa mattina, con conseguenti allagamenti in vari punti della città.

Come riportato dal sito SapriLive.com, situazioni di disagio si stanno creando soprattutto in Piazza Plebiscito, Via Kennedy e Rione Trovatella. Allagamenti anche in Piazza Regina Elena. Si segnala la fuoriuscita dei canali di Piazza Plebiscito, Via Pisacane e Via Kennedy.

Ecco le immagini:

A cura di Francesco Ladisa

