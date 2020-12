Nubifragio su Reggio Calabria, vasti allagamenti e auto bloccate [IMMAGINI]

Il maltempo è arrivato al sud come preannunciato nelle scorse ore. L’aria fredda di origine artica continua a muoversi verso sud-est, andando a scontrarsi con gli umidi e miti venti di scirocco: da questo scontro prendono vita vasti e potenti temporali che, in questi minuti, stanno sferzando la Sicilia nord-orientale, Calabria, Basilicata e Campania meridionale (vedi qui).

NUBIFRAGIO SU REGGIO CALABRIA | Nel corso delle ultime due ore il temporale ha colpito pesantemente Reggio Calabria, dove si è abbattuto un autentico nubifragio. In poco tempo sono caduti oltre 40-45 mm di pioggia in tutta la città, con tutti i disagi del caso: vasti allagamenti per le strade, sottopassi allagati, auto bloccate e in parte sommerse e alberi caduti.

Insomma il temporale non è passato inosservato, come potete osservare dalle immagini che arrivano dal capoluogo:

Fortunatamente non ci sono feriti o vittime. Nelle prossime ore avremo ancora possibilità di pioggia, soprattutto nel pomeriggio. I fenomeni più intensi, tuttavia, sono in via di attenuazione.

A cura di Raffaele Laricchia

