Previsioni meteo, domani inizia la grande nevicata sulle Alpi, torna il maltempo

Mentre piogge e temporali continuano a sferzare il sud, una nuova perturbazione di origine polare si appresta ad invadere il nord Italia e le regioni tirreniche. La massa d’aria fredda sta rapidamente scivolando sulla Francia, dopodiché nelle prime ore di domani farà il suo ingresso in Italia dando inizio ad una lunga fase perturbata.

Piogge, venti forti, nevicate e nubifragi ci accompagneranno per diversi giorni su tutta Italia, quantomeno sino alla prossima settimana. Quel che è certo, al momento, è l’inizio della grande nevicata sull’arco alpino a partire da domani e praticamente senza soste fino ad inizio prossima settimana: gli accumuli di neve, oltre i 1500/2000 metri, potranno facilmente superare i 3 o 4 metri entro lunedì, specie tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Le conseguenze potrebbero rivelarsi pesanti per molti piccoli centri abitati alpini, che rischiano di restare isolati dopo queste ingentissime nevicate. Per il momento però concentriamoci sulla giornata di domani.

METEO DOMANI 4 DICEMBRE 2020 | La nuova perturbazione avvolgerà tutto il nord-ovest con piogge e nevicate. La neve scenderà fino in pianura tra la notte e domani mattina su tutto il Piemonte, in collina in Liguria. Forti nevicate oltre i 600-700 metri in arrivo su Lombardia, Trentino, Veneto specie tra pomeriggio e sera. Dal pomeriggio, tuttavia, la quota neve inizierà a salire gradualmente anche sul Piemonte a causa del rinforzo dei venti di scirocco, che andranno ad erodere il cuscino freddo presente al suolo.

Ci aspettiamo accumuli di neve tra i 5 e i 15 cm sulle pianure e colline piemontesi. Probabile neve anche a Torino seppur con accumuli esigui.

Accumuli di neve fino a 60-70 cm sull’arco alpino oltre i 1000 metri di altitudine. A questi andrà ad aggiungersi tanta altra neve nel week-end, ma lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti.



Forte maltempo in arrivo in Liguria, con possibilità di locali nubifragi specie tra genovese e spezzino. Piogge ovviamente anche sulla pianura tra Lombardia, Emilia, Veneto. Piogge sparse in arrivo anche in Sardegna, Toscana e Lazio. Debolissime piogge in Campania. Altrove tempo più stabile, ma ancora per poco.

A cura di Raffaele Laricchia

