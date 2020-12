Maltempo Liguria: la neve crea disagi sull’autostrada A7

La preannunciata perturbazione artica giunta sul nord Italia sta portando abbondanti nevicate fino a quote basse fra Piemonte e Liguria.

Disagi vengono segnalati in alcuni punti e arterie stradali della Liguria. In particolare sull’autostrada A7, nel tratto fra Serravalle Scrivia e Busalla, dove la coltre bianca ha coperto l’asfalto e creato rallentamenti e code in uscita al casello di Busalla. Il tratto è interessato anche da cantieri.

Tra i punti più critici sul nodo autostradale genovese si segnalano l’uscita di Bolzaneto, in A7 e rallentamenti sulla A12 tra Nervi e Genova Est, dove si è c’è stato un incidente senza feriti.

Nelle prossime ore, almeno fino alla serata, il maltempo continuerà a interessare la Liguria e la provincia di Genova, con forti piogge e nevicate a partire da quote di alta collina.

A cura di Francesco Ladisa

