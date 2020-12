Meteo: nevica in pianura in Piemonte, al via un forte peggioramento

Una nuova intensa perturbazione di origine polare marittima, proveniente dalla Groenlandia, sta invadendo in questi minuti il Mediterraneo con tutto il suo carico di instabilità. Il tempo sta peggioramento rapidamente su tutto il nord-ovest: nevica fino in pianura in Piemonte dove resiste un cuscino di aria fredda formatosi negli ultimi giorni, mentre nevica in collina su Liguria e Lombardia. Forti nevicate in atto sulle Alpi nord-occidentali.

METEO 4 DICEMBRE 2020 | Giornata perturbata al nord, specie sui settori nord-occidentali. Nevicate in pianura sul Piemonte fino alla tarda mattina o al primo pomeriggio, dopodiché la quota neve inizierà a salire gradualmente a causa di un lieve e costante aumento delle temperature. Piogge in estensione a Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana in giornata. Nevicate importanti lungo quasi tutto l’arco alpino, dalle Alpi al Trentino Alto Adige l’alto Veneto.



Nubi in aumento su Lazio, Sardegna e Campania con piogge deboli e sparse. Momentaneo miglioramento sul versante adriatico e al sud, dove ancora adesso troviamo residue piogge legate alla perturbazione di ieri.

A cura di Raffaele Laricchia

