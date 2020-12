Piemonte, resiste il “cuscino freddo”: nevica in pianura, fiocchi a Torino

Dopo una giornata di pausa è tornata la neve in Piemonte fino in pianura. Tante immagini arrivate in redazione ci mostrano la dama bianca tornata a rivestire tanti centri abitati piemontesi, dalle colline fino alle pianure. Anche Torino si è risvegliata sotto una bella nevicata che ha reso bianco, seppur leggermente, il paesaggio cittadino.

Il merito di questa nevicata va attribuito al “cuscino freddo” che si è rafforzato in questi ultimi due giorni. L’aria fredda si è insediata nei bassi strati e sta resistendo con tenacia ai primi sussulti di scirocco che, sul resto del Paese, stanno causando un graduale e inevitabile aumento delle temperature.

La vasta perturbazione sta facendo il suo ingresso in queste ore nel Mediterraneo e continuerà a regalare nevicate fino in pianura sul Piemonte almeno fino al primo pomeriggio. Le zone collinari vedranno senza dubbio nevicate più importanti rispetto alle pianure, con accumuli fino a 25 o 30 cm (specie nel cuneese).

Lo strato d’aria fredda presente al suolo, tuttavia, non resisterà a lungo: i venti umidi e miti di scirocco diverranno via via sempre più intensi e riusciranno ad erodere con facilità il cuscinetto freddo presente sul Piemonte. Difatti a partire dal pomeriggio ci aspettiamo un graduale aumento della quota neve, che entro domani mattina si porterà oltre i 500-700 metri di altitudine.

In una “botte di ferro” le Alpi piemontesi, dove nevicherà per tutta la giornata odierna e anche domani: oltre i 1200-1400 metri di quota ci aspettiamo accumuli nevosi tra 70 cm e 1 metro.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>