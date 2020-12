Sabato con forte scirocco, temporali intensi al centro-sud e nevicate eccezionali sulle Alpi

Tempo in sensibile peggioramento su tutto il nord Italia stante l’ingresso di una massa d’aria fredda e molto instabile proveniente dal nord Atlantico. Nevica da questa mattina su tutta la pianura Padana occidentale fino alle porte del milanese, mentre è cominciata una forte e lunga nevicata sull’arco alpino.

Domani, 5 dicembre 2020, la perturbazione si estenderà gradualmente anche alle regioni del centro-sud scatenando intensi venti di scirocco e soprattutto forti temporali. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio:



– NORD: instabile e perturbato principalmente sul nord-est, mentre avremo una graduale attenuazione dei fenomeni sul nord-ovest. Nevicate molto abbondanti su tutto l’arco alpino centro-orientale, dalla Lombardia al Friuli, generalmente oltre i 900-1000 metri di quota (localmente più in basso nelle vallate interne). Accumuli di neve eccezionali nell’arco delle 24 ore, anche oltre 1,5 metri oltre i 1500 metri di quota sulle Dolomiti e Alpi friulane.

Pioggia su colline e pianure e possibili disagi legati a possibili esondazioni. Venti di scirocco intensi su tutto l’alto Adriatico, con raffiche superiori ai 70 km/h sulle coste e sui valichi alpini.

– CENTRO: possibile formazione di un vasto ammasso di temporali che potrebbe percorrere tutto il mar Tirreno. I temporali potranno colpire con alta probabilità Toscana, Umbria e Lazio dove saranno possibili nubifragi e forti colpi di vento. Piogge anche in Sardegna e zone interne di Marche e Abruzzo. Scirocco intenso sulle coste sia tirreniche che adriatiche.

– SUD: mattinata poco nuvolosa o nuvolosa, ma nel frattempo si solleverà un intenso vento di scirocco con raffiche fino a 70-80 km/h. Dal pomeriggio possibilità di piogge sui versanti ionici, specie a ridosso dei monti. In serata forti temporali in arrivo in Sicilia, specie su trapanese, agrigentino e palermitano. In tarda serata temporali in avvicinamento anche in Campania. Altrove assenza di fenomeni, ma il tempo peggiorerà sensibilmente entro domenica.

A cura di Raffaele Laricchia

