Allerta meteo neve: oltre 4 metri previsti sulle Alpi, situazione critica

Da un eccesso all’altro: dopo un novembre davvero avaro di piogge e nevicate, soprattutto sull’arco alpino che addirittura si ritrovata brullo e marrone alla fine del mese scorso, ecco che sono arrivate nevicate a tratti eccezionali finanche per i nostri monti.

Una forte perturbazione sta causando fortissime nevicate su tutto l’arco alpino centro-orientale, in particolare tra Lombardia nord-orientale, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia: gli intensi venti di scirocco carichi d’umidità, richiamati dalla vasta depressione, vanno ad impattare sull’arco alpino dove danno luogo alle intense nevicate oltre i 1300-1500 metri di quota. Alle quote inferiori invece sono in atto forti nubifragi che potrebbero causare non pochi problemi lungo i numerosi torrenti e fiumi del nord-est.

METEO NEVE | Da ieri ad ora, in poco più di 36 ore, sono caduti oltre 160 cm di neve su tante località delle Dolomiti, in Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli. Località come Livigno, Cortina d’Ampezzo, Arabba e Madonna di Campiglio risultano totalmente sommerse da oltre un metro e mezzo di neve con tutti i disagi del caso.

Purtroppo ci troviamo appena a metà peggioramento: continuerà a nevicare per tutta la giornata di domani senza un secondo di tregua e con intensità ancora elevata. Insomma sono previste almeno altre 27-28 ore di neve che porterà inevitabilmente gli accumuli a superare i 2,5-3 metri oltre i 1500 metri di altitudine causando notevoli problemi in numerosissime località alpine. Sarà elevato il rischio di valanghe, black-out e isolamento totale dei piccoli borghi alpini.

Una breve pausa è attesa nelle prime ore di lunedì, ma già nel corso della giornata si affaccerà una nuova perturbazione che porterà altra neve per diverse ore, fino alla giornata di martedì. Al termine di questa fase instabile gli accumuli sulle Alpi centro-orientali, oltre i 1500 metri, potrebbero superare addirittura i 4 metri. Tra domani mattina e martedì tornerà la neve anche a quote più basse, almeno fino a 900-1000 metri, grazie ad un graduale calo delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

