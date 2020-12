Incendio a Ravenna: in fiamme stabilimento della Yara

Un grosso incendio è divampato stamane nella zona industriale del porto di Ravenna. Il rogo è partito dallo stabilimento della Yara.

Attualmente sono ancora impegni diversi vigili del fuoco per contenere e domare le fiamme. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il rogo si sia sviluppato in un nastro trasportatore nell’area dei fertilizzanti ma all’esterno dei capannoni.

Per fortuna non si registrano feriti, ma c’è apprensione per la presenza nel complesso produttivo di nitrato di ammonio, una sostanza utilizzata in campo agricolo all’origine della devastante esplosione dei mesi scorsi a Beirut (che però in Italia viene prodotta con la presenza di agenti antidetonanti proprio al fine di scongiurare il pericolo di deflagrazioni) e soprattutto per i possibili rischi che il fumo potrebbe generare per il traffico marittimo vista la vicinanza al canale Candiano del nastro trasportatore coinvolto dal rogo.

A cura di Francesco Ladisa

