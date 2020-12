Maltempo Toscana: forte temporale su Livorno, allagamenti in città

Un vasto sistema temporalesco sta interessando la Toscana da stamane. Allagamenti e disagi si segnalano nella zona di Livorno, dove dalla mezzanotte sono caduti circa 80 millimetri di pioggia, la maggior parte nelle ultime ore per effetto di un intenso temporale che ha portato anche grandine.

La pioggia sta allagando diverse strade causando problematiche alla viabilità stradale, sia in città che fuori. Questa la situazione in Piazza Mazzini:

La protezione civile del Comune di Livorno ha avvisato telefonicamente la cittadinanza che le condizione meteo, con allerta arancio in corso per temporali e vento, potrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. Tutti sono invitati a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è raccomandato di salire a piani alti. Dalla scorsa notte le squadre comunali specializzate e il volontariato stanno monitorando ininterrottamente il territorio, in particolar modo la situazione dei corsi d’acqua e sono stati effettuati numerosi interventi di rimozione di alberi caduti.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>