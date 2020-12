Meteo, enorme perturbazione sta avvolgendo l’Italia: oggi nubifragi e tanta neve

Una vasta perturbazione di origine polare si sta muovendo verso il Mediterraneo centrale. Il nord Italia sta già facendo i conti con piogge diffuse e nevicate abbondanti non solo sull’arco alpino ma anche in pianura sul Piemonte.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente su tante nostre regioni, principalmente al centro-nord, a causa degli intensi contrasti tra l’aria fredda polare e il forte vento di scirocco, più mite e umido, che soffierà con forza su gran parte d’Italia.

METEO 5 DICEMBRE 2020 | Maltempo diffuso su tutto il nord-est, Lombardia e Liguria centro-orientale. Nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri di quota, in calo graduale in serata. Accumuli oltre 1 metro entro fine giornata in alta quota tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. Giornata più asciutta su Valle d’Aosta e Piemonte, dove i fenomeni saranno blandi e isolati.

/// LEGGI L’ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE ///

Tra pomeriggio e sera si svilupperà una poderosa “squall-line”, ovvero un lungo fronte temporalesco, sul mar Tirreno: questi temporali attraverseranno molto lentamente Toscana, Lazio, Umbria ed Emilia portando fenomeni intensi e potenzialmente dannosi. Non escludiamo picchi di pioggia superiori ai 200-250 mm sull’Appennino emiliano (a cui andrà ad aggiungersi la fusione della neve dei giorni scorsi). Fino a 100-150 mm di pioggia possibili tra Toscana e Lazio.

Piogge in arrivo anche in Sardegna, Marche e zone interne dell’Abruzzo, mentre stasera la vasta “squall-line” irromperà anche in Sicilia con fenomeni molto intensi.

Sul resto del sud cieli poco nuvolosi con isolate piogge (sull’arco ionico e a ridosso dei rilievi), in attesa del violento peggioramento di domenica. Venti di scirocco in netto rinforzo su tutto il centro-sud e il versante adriatico, sino alle coste di Veneto e Friuli. Raffiche tra i 50 e 80 km/h.

A cura di Raffaele Laricchia

