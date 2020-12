Meteo, intensi temporali in formazione: attraverseranno tutto il centro-sud

La forte perturbazione arrivata al nord e in Toscana si sta ulteriormente intensificando ed è pronta a portare i suoi effetti anche sul resto della nostra penisola. L’aria fredda proveniente dal nord Atlantico si muove con forza verso est, dove è costretta a scontrarsi con gli intensi venti di scirocco che risalgono sin dal nord Africa.

Lungo la linea di contrasto tra aria fredda e aria più mite si stanno formando vasti e intensi temporali: il fronte temporalesco è ben visibile dal radar e si estende dal cuore del mar Tirreno fino al nord Italia. Sono proprio questi temporali i responsabili delle precipitazioni intense e persistenti sul nord-est e delle fortissime nevicate sulle Alpi.

Mentre sulla Toscana settentrionale la situazione è in graduale miglioramento, ora il fronte temporalesco si sta pian piano spostando verso est ed è pronto ad intensificarsi ulteriormente e ad attraversare tutto il resto del centro-sud.

FORTE MALTEMPO AL CENTRO-SUD | Questo fronte temporalesco causerà piogge intense, locali nubifragi, grandinate e violenti colpi di vento su tante regioni del centro-sud.

Le prime a fare i conti in questi minuti sono Toscana meridionale e Lazio settentrionale, mentre nella notte sarà il turno di Marche, Umbria, Campania e Sicilia dove arriveranno nubifragi e locali grandinate.

Domani mattina il fronte temporalesco raggiungerà Basilicata, Calabria, Puglia settentrionale, Molise, Abruzzo, mentre domani pomeriggio sarà la volta della Puglia centro-meridionale.

Su tutte le aree in cui transiteranno i temporali, il maltempo più severo durerà dalle 3 alle 6 ore. Inoltre ad accompagnare i forti temporali ci saranno anche impetuose raffiche di scirocco tra gli 80 e i 110 km/h. Invitiamo a prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

MALTEMPO PESANTE ANCHE AL NORD | Le piogge proseguiranno senza sosta domani su gran parte del nord-est. Questo significa che potranno precipitare dai 100 ai 200 mm di pioggia soprattutto a ridosso dei rilievi (sotto i 1300 metri di altitudine) dove già oggi sono caduti oltre 250 mm. Il rischio di alluvioni, frane e smottamenti sarà molto alto su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino. La protezione civile ha difatti emanato l’allerta rossa per le suddette aree.

A cura di Raffaele Laricchia

