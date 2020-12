Nevicate estreme sulle Alpi e venti forti: slavine, alberi spezzati e black-out in atto

La situazione inizia a degenerare rapidamente sulle Alpi centro-orientali: tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono in atto nevicate eccezionali da oltre 24 ore. L’accumulo al suolo, oltre i 1400-1500 metri di altitudine, ha superato i 150 cm in diverse località (come Livigno, Arabba e Madonna di Campiglio).

Purtroppo continuerà a nevicare ad oltranza a causa della stazionarietà della vastissima e intensa perturbazione che sta colpendo l’Italia.

Gli umidi venti di scirocco continueranno ad impattare sull’arco alpino in maniera sempre più marcata, favorendo nevicate ancor più abbondanti nella giornata di domenica. Gli accumuli di neve finali, entro lunedì o martedì, potrebbero clamorosamente superare i 4 metri attorno ai 1500 metri di altitudine su tutto l’arco alpino centro-orientale.

Le nevicate, inoltre, stanno avvenendo con temperature piuttosto alte (attorno allo zero o leggermente sotto): questo fattore è fondamentale perché il manto nevoso è piuttosto instabile e facilita la formazione di slavine e valanghe.

Sotto i 1200-1300 metri sono in atto nubifragi di grande portata: si registrano già punte di 350 e addirittura 400 mm di pioggia sulle Prealpi e sui rilievi friulani. Questi nubifragi vanno ad alimentare le piene fluviali, che nelle prossime ore potrebbero dar luogo ad esondazioni e alluvioni tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

SITUAZIONE PESANTE SULLE ALPI | La protezione civile ha già emesso il preallarme per pericolo slavine sino a lunedì 7 dicembre. Già sono state segnalate valanghe in Val d’Ultimo, Val Passiria e Val Fiscalina.

Le forti nevicate unite ai venti intensi stanno creando notevoli disagi alla viabilità stradale e nelle piccole località montane, soprattutto sulle Dolomiti. Segnalati diversi rami e alberi spezzati dal peso della neve e dai venti forti. Si registrano i primi black-out localizzati nel bellunese, nel vicentino e in trentino.

Situazione di massima allerta nelle prossime ore, per cui invitiamo a prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook