Piemonte, resiste il cuscino freddo: fitta nevicata con fiocchi enormi nell’alessandrino [VIDEO]

Nord Italia letteralmente diviso in due quest’oggi: sui settori occidentali resiste il cuscino freddo nei bassi strati, dove la perturbazione porta nevicate addirittura in pianura; sui settori orientali il vento di scirocco ha portato le temperature abbondantemente sopra lo zero, addirittura fino a 17°C in Romagna.

Mentre sul Piemonte i fiocchi di neve scendono fino a quote pianeggianti, grossomodo tra cuneese, astigiano e alessandrino, sul nord-est nevica oltre i 1400-1500 metri di quota proprio a causa delle forti raffiche di scirocco che trasportano aria più mite e umida.

La nevicata non è quasi mai scemata nell’alessandrino, dove la temperatura è inchiodata sullo zero anche in pianura. Nella zona di Isola Sant’Antonio si è verificata, nel pomeriggio, una fortissima nevicata con fiocchi di grosse dimensioni. Lo spettacolo ve lo mostriamo in questo video:



A cura di Raffaele Laricchia

