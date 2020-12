Toscana, moderata scossa di terremoto nel Chianti, tremori anche a Firenze

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana questa mattina, precisamente alle 07.53. Molte le segnalazioni arrivate da Firenze, Siena e buona parte del Chianti.

Dai dati ufficiali diffusi dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.1, mentre l’ipocentro è stato individuato a 8 km di profondità.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nel Chianti, nella zona di Castellina in Chianti e Poggibonsi. La scossa è stata avvertita nettamente all’epicentro con boati e tremori durati pochi istanti, ma percepiti nitidamente da migliaia di persone. Tremori più lievi sono stati avvertiti a Siena (distante 20 km) e a Firenze (distante 30 km). Tremori e boati a Colle do Val D’Elsa, Poggibonsi e Certaldo.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Castellina in Chianti SI 4 2859 2859 Poggibonsi SI 8 29196 32055 Monteriggioni SI 9 9810 41865 Barberino Val d’Elsa FI 10 4386 46251 Radda in Chianti SI 11 1613 47864 Tavarnelle Val di Pesa FI 12 7800 55664 Colle di Val d’Elsa SI 12 21620 77284 Greve in Chianti FI 14 13862 91146 Gaiole in Chianti SI 15 2758 93904 San Gimignano SI 16 7820 101724 Siena SI 18 53903 155627 Certaldo FI 18 16121 171748

A cura di Raffaele Laricchia

