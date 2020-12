Veneto: grossa frana in val di Zoldo, enormi massi su strada

Intense precipitazioni stanno interessando in queste ore i settori montuosi e pedemontani del Veneto, dopo le abbondanti piogge cadute anche nei giorni scorsi.

Diverse le frane e gli smottamenti segnalati, principalmente nella provincia bellunese. Una di notevoli dimensioni si è verificata oggi in Val di Zoldo, sulle Dolomiti. Massi di grandi dimensioni hanno invaso la strada tra Pontesei e Mezzocanale. Dei tecnici sono stati mandati in loco per monitorare la situazione.

«Sp 251 bloccata», avverte il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, sulla sua pagina Facebook. «Ci vorrà molto tempo per liberarla. Al momento l’unica alternativa per raggiungere la valle è passo Staulanza. Attenzione però! Solo se forniti di gomme da neve in buone condizioni e catene pronte per l’uso in caso di difficoltà. Meglio attendere per vedere gli sviluppi»

A cura di Francesco Ladisa

