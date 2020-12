Albania: intensa scossa di terremoto vicino Durazzo

Paura sulle coste albanesi questa mattina, esattamente alle 08.19 di oggi 6 dicembre 2020. Un terremoto ha interessato il tratto del mar Adriatico situato poco a nord di Durazzo.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.3, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Epicentro individuato esattamente in mare, circa 20 km a nord di Durazzo e a pochissimi chilometri dal litorale di Plazhi e Shetaj.

La scossa è stata nettamente avvertita in un raggio di 50 km, con tremori e boati durati alcuni secondi. Paura a Durazzo e Tirana, dove in molti sono scesi per strada in via precauzionale.

La scossa non è stata avvertita in Puglia, distante oltre 150 km dall’epicentro. Non ci sono danni a cose o persone in terra albanese.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>