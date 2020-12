Alluvione a Modena: vaste terre inondate tra Gaggio e Nonantola, le immagini dall’elicottero

Situazione critica nel modenese, colpito duramente all’esondazione del Panaro tra Modena Est, Gaggio, Castelfranco Emilia e Nonantola. Le piogge alluvionali delle ultime ore hanno causato la piena del Panaro e la successiva rottura di alcuni argini sulla pianura modenese. Già vi abbiamo mostrato alcune immagini impressionanti riguardo le inondazioni in atto, ma la situazione è in continuo peggioramento.

Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco hanno ripreso dall’alto la disastrosa alluvione in atto in vaste aree tra Modena e Nonantola. A Gaggio sono coinvolte circa 60 famiglie, costrette ad evacuare dalle proprie abitazioni.

Nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza covid, sono state predisposte tre strutture dedicate all’accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani (per i covid negativi), la Palestra delle Scuole Guinizelli (per le persone in isolamento) e la Palestra delle Scuole ‘Rosse’ (per i covid positivi). Si segnala la chiusura di alcune strade: Via Bonvino, Via Viazza, Via Tronto e Via Emilia da e per Modena (zona Fossalta).

Sconsigliato ogni tipo di spostamento. in caso di emergenza: 3498323693.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook