Esonda il fiume Panaro: disastro nella zona a est di Modena, evacuazioni in corso

Sono ore difficili in Emilia, nel modenese, dove il fiume Panaro ha rotto gli argini causando estesi allagamenti (ve ne abbiamo già parlato sul nostro sito in mattinata).

La situazione è critica soprattutto nell’area a est di Modena. Evacuazioni sono in corso nella zona tra Gaggio e Nonantola, dove acqua e fango hanno invaso pericolosamente delle abitazioni in seguito alla rottura dell’argine nel territorio di Castelfranco Emilia.

Risulta chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena e sono state chiuse anche alcune strade: via Bonvino, via Viazza e via Tronco. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile per assistere la popolazione. Aipo sta intervenendo sull’argine.

Vi mostriamo queste drammatiche immagini pubblicate dalla pagina facebook “Emilia Romagna Meteo”, inerenti alla situazione attuale in località Bagazzano, a pochi chilometri da Nonantola, nelle campagne modenesi. Secondo quanto riporta la stessa pagina, alcune case sono circondate anche da 2 metri d’acqua.

