Pesante maltempo in Friuli: abbattuti pali della luce e alberi, vasti allagamenti

Il maltempo sta duramente colpendo il nord-est da ben 48 ore: le piogge torrenziali a ridosso dei rilievi prealpini e alpini stanno causando notevoli disagi e purtroppo anche eventi alluvionali. Poco fa vi abbiamo mostrato il crollo impressionante di un ponte nel bellunese, mentre ora vi mostriamo i danni causati dal maltempo in Friuli, tra pordenonese e udinese.

Sui rilievi della regione sono caduti in maniera diffusa tra i 200 e i 400 mm di pioggia. Spicca su tutte la località di Barcis dove in meno di 48 ore sono caduti ben 600 mm di pioggia, un dato di assoluto rilievo che sottolinea l’eccezionalità dell’episodio. Le piogge battenti stanno creando disagi, frane, allagamenti e smottamenti.

Nella notte e al primo mattino sono anche arrivati intensi temporali accompagnati da raffiche di vento estreme: danni evidenti a Latisana, nell’udinese, dove sono stati abbattuti pali della luce, cavi elettrici e alberi sulla strada regionale 354, tra le frazioni di Gorgo e Pertegada. Un’auto è stata coinvolta dalla caduta dei pali, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze drammatiche. Sono in atto black-out in tutta la zona.

Disagi anche nel pordenonese a causa delle piogge estreme: è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco a Barcis a causa dell’esondazione del torrente Varma. Interventi dei soccorsi anche Azzano Decimo, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Travesio, Sesto al Reghena, e Zoppola.

Continuerà a piovere senza sosta fino a questa sera, con ulteriori apporti precipitativi di 100/150 mm. Situazione di massima allerta in Friuli, pertanto vi invitiamo a mettervi in viaggio solo se estremamente necessario.

A cura di Raffaele Laricchia

