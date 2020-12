La neve paralizza l’Alto Adige, chiusa ferrovia del Brennero e A22 per l’Austria

Come ampiamente previsto l’ondata di maltempo che sta colpendo da giorni l’Italia sta portando nevicate estremamente abbondanti sulle Alpi, con accumuli di neve che sui rilievi del nord-est superano ampiamente il metro.

La neve sta paralizzando soprattutto l’Alto Adige, con numerose strade interrotte o chiuse e paesi isolati. La ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato è interrotta per motivi di sicurezza. L’Austria dal versante italiano risulta quindi non raggiungibile perché da ieri sera è interrotta anche la corsia nord dell’autostrada A22 tra Vipiteno e Brennero.

Interrotta anche la strada statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero. Così come le ferrovie della Val Pusteria (Valdaora – Lienz in Austria) e la ferrovia della Val Venosta su tutto il tratto tra Merano e Malles.

Black out a causa di alberi caduti sotto il peso dell’eccezionale nevicata vengono segnalati dalla val Martello e – a macchia di leopardo – da varie altre zone dell’Alto Adige. Numerose località, come detto, risultano isolate: oltre al Brennero, la val Ridanna e Racines, Luson e Funes. Sono bloccate la val Sarentino a Ponticino, Maso Corto in val Senales, la val Martello da Ganda, come anche Solda, Trafoi, Riva di Tures, Acereto, Casere e Predoi.

Situazione pesante anche in Austria, dove gli accumuli nevosi sono ancora più importanti. Al confine fra Austria e Italia, in alcuni punti il manto nevoso avrebbe raggiunto anche i 3 metri. Diverse le valanghe in territorio austriaco: nella notte, a Praegraten am Grossvenediger, 4 case sono state danneggiate da una slavina: non si registrano fortunatamente feriti, ma circa 90 abitanti sono stati evacuati.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>