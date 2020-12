Maltempo Lazio: allagamenti e danni nel cassinate

Il maltempo sta creando disagi anche nel Lazio, dove le forti piogge delle ultime ore stanno causando criticità soprattutto nel frusinate e nel territorio della Ciociaria.

Nella località di Cassino, in particolare nella frazione di Sant’Angelo, è straripato il fiume Gari. L’esondazione ha interessato un’area di campagna, dunque non si registrano per fortuna danni a persone e particolari disagi.

Apprensione invece per il fiume Rapido, che è arrivato a meno di mezzo metro dagli argini lungo la strada che costeggia il Comune. Circolazione difficoltosa e terreni allagati come pure alberi sradicati.

Molti i disagi in gran parte del cassinate. Terreno smottato, intere aree allagate, sottopassi fuori uso, alberi sulle strade. Diversi danni anche a Cassino città. A Roccasecca si sono registrati allagamenti e smottamenti. I sottopassi di via Toscana e via Campo del medico sono ancora chiusi ed allagati nonostante gli impianti siano in funzione. Ci sono alberi caduti e franamenti su alcuni tratti di strada con interruzione della corrente. Molte vie sono impraticabili e interdette al traffico come ad esempio il ponte dello Spirito Santo. Disagi e criticità anche a Sant’Elia, nei comuni della Valle dei Santi. Danni pesanti all’agricoltura.

L’invito alla popolazione è quello di uscire di casa solo se strettamente necessario.

A cura di Francesco Ladisa

