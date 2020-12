Maltempo Sicilia: vento forte abbatte albero di Natale a Iblea

La Sicilia è alle prese in queste ore con una forte ondata di maltempo, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Oltre alle piogge e ai fortissimi temporali, c’è anche il vento che sta creando numerosi danni.

Ad Iblea, nella centralissima piazza del paese ragusano, le raffiche di vento hanno travolto l’albero di Natale, fortemente voluto dall’amministrazione locale ma anche “contestato” da diversi cittadini.

La struttura è stata abbattuta pericolosamente, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

A cura di Francesco Ladisa

