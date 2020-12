Meteo: temporale lungo quanto l’Italia, ancora maltempo da nord a sud

Il vastissimo fronte temporalesco di cui vi avevamo parlato ieri sera continua a muoversi verso est e a potenziarsi gradualmente, grazie alle intense raffiche di scirocco che donano allo stesso temporale tanta energia e umidità.

In meteorologia viene definita come “squall-line”, una vera e propria “linea temporalesca” nata dal contrasto tra scirocco e maestrale (aria calda e aria fredda).

In questa occasione, data l’estensione della perturbazione, questo fronte temporalesco è lungo praticamente quanto tutta l’Italia! Le sue dimensioni sono evidenti sia dal satellite che dal radar dei fulmini. Ora il temporale si estende dalla Sicilia meridionale fino al nord-est: lungo la sua traiettoria sono in atto intense piogge, forti raffiche di vento, tuoni e anche grandinate. Sull’estremo settentrionale in direzione delle Alpi sono in atto invece fortissime nevicate.

METEO 6 DICEMBRE 2020 | Giornata perturbata su quasi tutta Italia. Piogge e temporali al mattino su Campania, Sicilia orientale, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Attenuazione dei fenomeni su Toscana, Lazio, Sicilia centro-occidentale, Sardegna.

Nel pomeriggio i forti temporali coinvolgeranno tutta la Calabria, Basilicata e Puglia, mentre tenderanno a perdere forza sulle regioni centrali, Campania e Sicilia. Continuerà a piovere con vigore su tutto il nord-est, mentre scenderà tanta neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1000 metri di altitudine. Qui le nevicate proseguiranno fino alle prime ore della notte, pertanto potrebbero cadere altri 100/150 cm di neve fresca in 24 ore.

Attenzione anche alle tempestose raffiche di scirocco, che sferzeranno tutto il lato adriatico con intensità a tratti superiore ai 100 km/h. Raffiche fino a 120 km/h in Puglia!

In serata generale, momentaneo, miglioramento del tempo su quasi tutta Italia sebbene resisteranno delle piogge sparse. I fenomeni più intensi, tuttavia, saranno già cessati.

A cura di Raffaele Laricchia

