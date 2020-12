Panaro in grave piena nel modenese, crolla un pilone del ponte Samone

Il Panaro sta causando numerosi problemi in questi ultime ore in tutto il modenese. Dall’Appennino alla pianura si registrano numerose criticità ed esondazioni, in particolare tra Modena Est, Nonantola e Castelfranco Emilia (come vi abbiamo mostrato in questo articolo).

Situazione difficile anche a Pavullo nel Frignano, dove la piena del Panaro ha causato il crollo parziale di un pilone del ponte Samone. La potenza dell’acqua fortunatamente non ha causato il crollo dell’intero ponte, ma ovviamente strada è ora chiusa al traffico. Per raggiungere Zocca si consiglia la provinciale per Guiglia.

Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale per i dovuti controlli, gli interventi e la deviazione del traffico.

A cura di Raffaele Laricchia

