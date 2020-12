Veneto: il maltempo devasta le famose grotte del Caglieron

L’ondata di maltempo che sta colpendo pesantemente il Veneto ha causato gravi danni nell’area delle Grotte del Caglieron, famosa attrazione turistica del trevigiano.

La pioggia e l’acqua del fiume sottostante salita velocemente hanno provocato il crollo delle passerelle d’accesso alle grotte. Un mare d’acqua ha seppellito anche i camminamenti del Parco Grotte, che la Pro loco sta gestendo da qualche mese con iniziative settimanali che stavano funzionando e attirando nella zona diversi visitatori.

Frane si registrano anche lungo la strada che conduce alle grotte. Una situazione dunque che ha reso inagibili le grotte.

“Un vero disastro, e a dir poco”, sono state le prime parole venute in mente agli amministratori del Comune di Fregona dopo i sopralluoghi iniziati nel cuore della notte in seguito ai nubifragi che si sono abbattuti nella zona.

Le grotte sono state chiuse a tempo indeterminato, come dichiarato dall’assessore al Bilancio, Turismo e sport Giovanni Andreetta. Al lavoro ci sono decine di volontari del paese con gli amministratori, sulla strada di accesso alle Grotte i tecnici della Provincia mentre gli addetti comunali stanno procedendo per la messa in sicurezza dei vari luoghi. Tra questi particolarmente colpita anche la zona delle Fratte.

A cura di Francesco Ladisa

