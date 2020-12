Veneto: ponte crolla a Ren di Gosaldo, mezzo dei soccorsi precipita

Gli effetti delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su tutto il nord-est iniziano a manifestarsi su vaste aree. Da venerdì sera sono caduti tra i 400 e i 600 mm di pioggia sulle Prealpi tra Veneto e Friuli, almeno sino ai 1300 metri di altitudine. Solo a quote più alte sono in atto nevicate eccezionali.

Le ingenti quantità di pioggia cadute stanno causando la piena di tantissimi torrenti e fiumi.

Purtroppo ci giunge notizia del crollo di un ponte nel bellunese, esattamente nei pressi di Ren di Gosaldo: il fiume in piena ha causato il crollo improvviso del ponte mentre erano in atto alcuni interventi dei Vigili del Fuoco. Il mezzo di soccorso è precipitato assieme al ponte, ma fortunatamente i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettersi in salvo.

La situazione è critica su tutto il nord-est: continuerà a piovere fino a stasera senza sosta e pertanto il livello dei fiumi è destinato a salire ulteriormente. Elevato il rischio di esondazioni e alluvioni su Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mettersi in viaggio solo se estremamente necessario.

A cura di Raffaele Laricchia

