Alpi e dolomiti sommerse da metri di neve! Impressionante filmato dal bellunese

Continuano anche oggi le nevicate sulle Alpi centro-orientali per effetto di una circolazione depressionaria che persiste sull’Italia, apportando maltempo soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Accumuli nevosi eccezionali sono presenti sulle Dolomiti venete. In queste impressionanti immagini ci troviamo in località Malga Misurina, nel bellunese, non lontano da Cortina d’Ampezzo. A circa 2000 metri di quota abbiamo accumuli nevosi attorno ai 1,5/2 metri, ma in alcuni punti si raggiungono addirittura i 3 metri (accumuli eolici).

Inevitabili i disagi, con molte strade interrotte e paesi isolati. Elevato il rischio valanghe nella zona.

Video a cura di Alex Tomé

A cura di Francesco Ladisa

