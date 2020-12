Meteo, nessuna tregua: nuova perturbazione oggi e tanto altro maltempo

Non ci sono tregue per l’Italia: il flusso di aria fresca nord Atlantica continuerà ad attraversare il Mediterraneo praticamente per quasi tutta la settimana, dando così un seguito piuttosto importante alla forte perturbazione dello scorso week-end.

I fenomeni intensi di ieri, che hanno colpito soprattutto il nord-est e il sud Italia, sono momentaneamente esauriti e addirittura questa mattina è tornato il Sole su tante regioni del sud e del versante adriatico.

Ma si tratta solo di una pausa illusoria, considerando che una nuova perturbazione sta già penetrando nel Mediterraneo e in particolare al nord Italia, dove effettivamente non c’è per niente stata una tregua. Continua a piovere praticamente su quasi tutto il Settentrione e continua a nevicare sulle Alpi. La piccola tregua riguarda perlopiù le regioni adriatiche e il sud, ma anche qui il tempo è destinato a peggiorare nuovamente.

METEO 7 DICEMBRE 2020 | Perturbato al nord per tutta la giornata, con piogge diffuse di moderata entità. Nevicate sulle Alpi a quote gradualmente sempre più basse, fino a 800-900 metri sul Triveneto, in collina sul nord-ovest.

Nubi e piogge anche sulle regioni tirreniche soprattutto dal pomeriggio, mentre avremo maggiori schiarite sul lato adriatico e ionico. La perturbazione si intensificherà ulteriormente nella giornata di martedì, quando porterà instabilità su tutto il centro-sud e ancora in modo persistente al nord (con neve addirittura fino in pianura sul Piemonte e in collina sul nord-est).



A cura di Raffaele Laricchia

