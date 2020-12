Riapre il Brennero ma la situazione resta difficile in Alto Adige

E’ stata riaperta l’Autostrada A22 del Brennero, nel tratto tra Vipiteno e il confine di Stato, dopo la chiusura avvenuta sabato sera per motivi di sicurezza legati alle abbondanti nevicate nella zona.

La situazione resta comunque delicata in Alto Adige, dove continua a nevicare anche oggi. Diverse valli sono chiuse per smottamenti e valanghe. La strada statale del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni da Colle Isarco al Brennero.

La linea ferroviaria del Brennero è chiusa a causa di una colata di fango sul Virgolo a Bolzano. Anche in Val Venosta non si circola, così come sulla linea ferroviaria della Val Pusteria. Solo la linea Bolzano – Merano è aperta da Ponte Adige. Sono stati istituiti servizi sostitutivi con autobus.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>