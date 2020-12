Maltempo nel Lazio: tettoia divelta dal forte vento precipita fra palazzi

Pioggia e vento stanno sferzando anche oggi l’area tirrenica centrale. Diversi i disagi segnalati in queste ore nel Lazio, in particolare nelle province di Roma e Frosinone.

Le forti raffiche di vento hanno causato grossi danni ad Aquino, nel frusinate: una tettoia è stata divelta nella zona Case Fiat ed è precipitata nel piazzale sottostante, all’interno del complesso di abitazioni.

Per fortuna nessun si è fatto male, come ha dichiarato il sindaco Libero Mazzaroppi. I vigili del fuoco si sono recati sul posto insieme alle forze dell’ordine per rimuovere la tettoia e per mettere in sicurezza lo zona.

A cura di Francesco Ladisa

