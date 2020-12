Meteo, forte maltempo sul centro-nord, Immacolata con l’ombrello

Come ampiamente previsto il tempo è tornato nuovamente a peggiorare dopo una brevissima tregua. L’ennesimo fronte perturbato di questo dicembre ha raggiunto le regioni tirreniche e il nord dove ha portato piogge diffuse, nevicate e anche temporali piuttosto violenti. Tra le più colpite certamente Lazio, Umbria ed Emilia, dove le piogge sono state molto forti, accompagnate anche da raffiche di vento sostenute.

METEO 8 DICEMBRE 2020 | Perturbato su tutto il nord e lato tirrenico dalla Liguria alla Campania. Piogge e temporali localmente violenti tra Lazio e Campania. Piogge in estensione nel pomeriggio, seppur molto più deboli e disorganizzate, anche al versante adriatico (specie su Marche e Puglia). Piogge sparse su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata.

Nevicate sulle Alpi fino in collina sul nord-est ed Emilia, localmente fino in pianura sul Piemonte (ma di debole entità su quest’ultima). Neve in arrivo anche sull’Appennino centro-settentrionale tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo generalmente attorno ai 1200-1400 metri (più in basso solo in Toscana).



Venti intensi di scirocco su tutto il versante adriatico e il centro-sud, con raffiche a tratti fino a 70 km/h. Prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Raffaele Laricchia

