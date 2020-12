Previsioni meteo: maltempo a più riprese fino a domenica, poi ALTA PRESSIONE?

L’Italia vivrà una settimana quasi totalmente nella morsa del maltempo: il corridoio d’aria fredda nord Atlantica continuerà ad invadere il Mediterraneo e pertanto continueranno a susseguirsi varie perturbazioni cariche di pioggia, nevicate e freddo nella norma.

L’Immacolata si sta rivelando particolarmente instabile su tante nostre regioni, mentre continua a nevicare praticamente senza un attimo di tregua sulle Alpi (nevica da venerdì scorso). Anche nei prossimi giorni la situazione sarà quasi invariata: ci attendono almeno altre due distinte perturbazioni che attraverseranno la nostra penisola, soprattutto le nostre regioni centro-meridionali. Al nord potrebbe finalmente palesarsi una breve tregua con tante nubi e nebbie ma poche piogge, in particolar modo a partire da giovedì.

Sul centro-sud, invece avremo nubi, piogge diffuse e locali forti temporali soprattutto nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Una brevissima pausa giovedì con tante nubi, qualche schiarita e pochissime piogge.

Continuerà a nevicare sull’Appennino generalmente oltre i 1000 metri di quota con accumuli importanti.

Insomma l’inverno farà l’inverno per tutta la settimana, come fisiologico che sia nel mese di dicembre.

ARRIVA L’ALTA PRESSIONE | Dopo questa lunga fase di maltempo, che si protrae ormai da inizio mese, seguirà una breve parentesi stabile grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. È molto probabile che l’anticiclone si espanda sin verso l’Italia, avvolgendola ad inizio prossima settimana (tra 14 e 16 dicembre). In questo contesto le piogge lasceranno l’Italia a favore di ampie schiarite, ma ovviamente dovremo fare i conti anche col ritorno delle nebbie specie nelle valli e in pianura Padana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook