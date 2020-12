Venezia ancora sott’acqua: alta marea oltre 135 cm e il Mose non si alza

in occasione della precedente fortissima ondata di maltempo, caratterizzata da intense raffiche di scirocco, Venezia è stata salvata dal dispositivo del Mose che ha letteralmente respinto l’alta marea che avrebbe inondato la città della laguna.

A distanza di pochi giorni, purtroppo, il Mose non si è ripetuto ed ora Venezia è nuovamente invasa dall’acqua alta.

Una nuova ondata di maltempo sta investendo la penisola e le nuove raffiche di scirocco hanno innescato un aumento sensibile del livello del mare sull’alto Adriatico e la laguna veneta. Il picco massimo di marea è atteso dopo le 15.00, quando raggiungerà i 135 cm e addirittura picchi probabili fino a 145 cm tra Venezia e Chioggia.

L’alzata del Mose si sarebbe rivelata fondamentale per bloccare questa nuova alta marea, ma il dispositivo quest’oggi non è stato attivato.

Difficile ora capirne le cause: probabilmente c’è stata un’errata lettura delle previsioni meteo che, inizialmente, davano un picco di marea di 125 cm, mentre deve superare i 130 cm affinché il Mose possa essere azionato.

Ricordiamo che un singolo intervento del Mose (sollevamento e successivo abbassamento) costa circa 300.000 euro.

Il mare sta invadendo Venezia e Chioggia in questi minuti, con conseguente allagamento dei più più bassi e dei marciapiedi. Con l’ulteriore aumento del livello del mare nei prossimi minuti l’acqua potrebbe invadere negozi e abitazioni.

Video che arriva da Venezia:



Di seguito il comunicato del Comune di Chioggia: “a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, per oggi pomeriggio 8 dicembre, è prevista una marea eccezionale con punta massima di 135 cm alle ore 15.10, con possibilità, causa venti, di ulteriori + 10cm. Si precisa che il Mose non entrerà in funzione.

Si invita la cittadinanza a porre in essere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle persone ed alle cose.

Si ricorda, che è possibile parcheggiare in modo gratuito, nei parcheggi limitrofi, al centro storico: Isola dell’Unione est, Saloni CAM, Borgo San Giovanni, durante l’arco temporale che va dalle 6 ore antecedenti alle 6 ore successive al picco massimo di marea previsto. Si ricorda che è vietato lasciare in sosta i veicoli sui ponti del territorio.”

A cura di Raffaele Laricchia

