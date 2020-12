5G: complottisti comprano gabbie anti-radiazioni per il router, e si lamentano perchè il Wi-fi non funziona

La trovata definitiva dei complottisti del 5G, per evitare “drammatiche conseguenze” per la presenza del router in casa, è quella di acquistare una gabbia protettiva con cui coprire il ruoter in modo da isolarne le onde elettromagnetiche prodotte. In molti, soprattutto all’estero, non ci hanno pensato due volte ed hanno acquistato a prezzi importanti queste “gabbie di faraday” in grado di isolare i router casalinghi.

C’è però un importante effetto collaterale a seguito dell’installazione della gabbia, che i complottisti avevano trascurato: il Wi-fi ha ovviamente smesso di funzionare. Nel momento in cui gli utenti non hanno più potuto effettuare l’accesso ad internet sono cominciare una serie di segnalazioni e recensioni negative al prodotto. I complottisti anti-5G avrebbero voluto ugualmente connettersi ad internet e navigare nel web, nonostante la totale assenza di onde elettromagnetiche che permetterebbero il funzionamento del Wi-fi. Proprio quelle onde elettromagnetiche tanto temute e considerate, senza supporto scientifico, nocive, sono in realtà estremamente indispensabili per la connessione ad internet (ed ovviamente tante altre situazioni della nostra vita quotidiana nel 2020).

C’è stato molto stupore tra i tanti che hanno acquistato le gabbie anti-onde elettromagnetiche, delusi dal risultato ottenuto. I computer giustamente non hanno più potuto ricevere il segnale del Wi-fi casalingo emesso dal router a causa della “gabbia di faraday”. Motivo per cui sono fioccate le recensioni negative su Amazon, dal quale è stato acquistato il costoso dispositivo: la maggior parte delle lamentele si riferisce alla mancanza di un avviso, al momento dell’acquisto, riguardo l’assenza del Wi-fi a seguito dell’installazione.

A cura di Raffaele Laricchia

