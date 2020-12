Maltempo: crolla albero alto 20 metri a Roma, danni ad auto e moto in sosta

Pioggia e vento continuano a far danni a Roma. Nella notte un grosso albero, un pino di circa 20 metri, è caduto rovinosamente a terra.

L’albero ha danneggiato in maniera importante auto e scooter in sosta. Per fortuna, quando è si è verificato l’accaduto, alle 4 del mattino, non transitava nessuno. Non si registrano per tanto feriti.

Il crollo ha provocato anche un forte boato avvertito dagli abitanti della zona. L’albero è crollato in via Giovanni Severano, nella zona di Piazza Bologna. Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale.

A cura di Francesco Ladisa

