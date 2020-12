Meteo, Italia nel pieno del maltempo: ancora piogge e nevicate oggi

L’Italia è ancora nella morsa del maltempo e ci rimarrà quantomeno sino al termine della settimana. La perturbazione arrivata ieri con un importante carico di rovesci e nevicate, sta ora avvolgendo gran parte del Paese.

Le nubi più dense e le piogge le troviamo principalmente al nord e al sud, mentre le regioni centrali si trovano al momento nell’ampio occhio della depressione, caratterizzato da tempo più variabile e schiarite.

METEO 9 DICEMBRE 2020 | Piogge per quasi tutta la giornata su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Nevicate oltre i 500-700 metri sul Triveneto ed Emilia Romagna. Piogge in attenuazione su Piemonte e Liguria (migliora nettamente dopo mezzogiorno).

Piogge diffuse su Campania, Lazio, mentre avremo piogge sparse in graduale attenuazione su Puglia, Basilicata e Calabria. Piovaschi sparsi in Toscana, Sardegna, Sicilia. Nevicherà anche in Appennino, generalmente oltre i 900-1000 metri di quota. Più asciutto con schiarite su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise. Nubi ma senza piogge su Alto Piemonte e Valle d’Aosta.



A cura di Raffaele Laricchia

